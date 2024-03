La partita Lucchese-Rimini, valida per il campionato di Serie C, è in programma per questa domenica 3 marzo 2024. Gli appassionati di calcio potranno seguire l’evento in TV o in streaming gratis anche su Sky Sport.

Per coloro che desiderano assistere alla partita comodamente da casa, Sky Sport sarà il canale televisivo che trasmetterà in diretta l’incontro tra le due squadre. Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente tramite il servizio Sky Go, accessibile da computer, tablet e smartphone.

Dove vedere Lucchese-Rimini in streaming e tv gratis, cronaca, live

La Lucchese e il Rimini si sfideranno sul campo in un match che si preannuncia avvincente e carico di tensione. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere la vittoria per conquistare punti preziosi in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Non resta che prepararsi per una domenica all’insegna del calcio e godersi lo spettacolo offerto da Lucchese e Rimini. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.