Menichini dopo Turris-Casertana: “Faremo la guerra su ogni campo. Contenti di aver dato una gioia ai tifosi”

La Turris strappa la vittoria contro la Casertana grazie alla seconda rete consecutiva in casa di Sergio Contessa. Colpo importantissimo per la classifica e per il morale, proprio come sottolinea Leonardo Menichini nella canonica conferenza stampa svolta all’interno dell’Amerigo Liguori. Ora però non si può calare la concentrazione, sono tutte finali, la prossima contro il Monopoli domenica sera alle 20:45.

Le parole di Leonardo Menichini dopo Turris-Casertana

Il commento sulla partita: “Noi volevamo impostare da dietro, ma da una parte il campo pesante e dall’altra la pressione alta degli avversari non ce lo permettevano. Ci rubavano palla ed arrivavano pericolosamente nella nostra area. Siamo stati fortunati a passare questa fase e successivamente abbiamo provato ad eludere il loro pressing andando direttamente sui nostri attaccanti, conquistando tante seconde palle. E su una di queste Contessa ha trovato il gol vittoria… Una volta in vantaggio, la Casertana ha avuto supremazia territoriale ma non ha creato grandi occasioni. Noi, invece, abbiamo avuto un paio di ripartenze che ci avrebbero permesso di chiudere il match. Questi tre punti sono fondamentali per il nostro percorso, ma non abbiamo fatto ancora niente. Già domenica prossima ci attende un altro scontro diretto a Monopoli. E dobbiamo andare a fare la guerra su ogni campo. Questo risultato non era affatto scontato, visto che la Casertana è un avversario di grandissima caratura”.

Sulla classifica e obiettivi: “Facciamo la corsa solo su noi stessi, puntando ad ottenere il massimo dei punti senza pensare agli altri. Quando non ci riusciamo con le buone prestazioni ed il bel gioco, dobbiamo cercare il risultato con il cuore e con la grinta. Siamo contenti di aver regalato questa soddisfazione ai tifosi che ci sono sempre vicini, nonché alla società e soprattutto al presidente”.