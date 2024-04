Dove vedere Juventus-Lazio in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Juventus-Lazio, valida per la Coppa Italia, è uno degli incontri più attesi del calendario calcistico italiano. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdertela, ecco dove potrai seguirla in tv e in streaming gratuitamente.

La partita si svolgerà oggi, 2 aprile 2024, e sarà trasmessa in diretta su Rai 1, canale disponibile gratuitamente sul digitale terrestre e satellitare. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45, quindi assicurati di essere pronto davanti al televisore per non perderti neanche un minuto di gioco.

Se preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo tramite il servizio gratuito di RaiPlay, disponibile su smartphone, tablet, computer e smart TV. Basterà accedere al sito o scaricare l’applicazione, cercare il programma in diretta e goderti la partita comodamente dal tuo dispositivo preferito.

Inoltre, potrai seguire gli aggiornamenti e i commenti della partita anche sui social media, dove numerosi profili dedicati al calcio terranno informati i tifosi su quanto succede in campo.

Quindi, non c’è scusa per non seguire la partita Juventus-Lazio: sintonizzati su Rai 1 o collegati a RaiPlay per goderti lo spettacolo del calcio italiano in diretta e gratuitamente. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.