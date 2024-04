Oggi, 2 aprile 2024, si giocherà una partita molto attesa della Premier League inglese: Nottingham contro Fulham. I tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di vedere i propri beniamini scendere in campo per cercare di ottenere i tre punti in palio.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove potrai vedere la partita Nottingham-Fulham in TV e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Nottingham-Fulham in streaming e tv gratis, cronaca, live

In TV, la partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport e BT Sport, che detengono i diritti televisivi della Premier League in Italia. Quindi, se hai un abbonamento a uno di questi due canali, potrai goderti la partita comodamente sul tuo schermo televisivo.

Se, invece, preferisci seguire la partita in streaming e sei alla ricerca di un metodo gratuito, ti consigliamo di collegarti al sito web di RaiPlay, che offre la possibilità di vedere gratuitamente molti eventi sportivi in diretta streaming, compresi alcuni match della Premier League.

In alternativa, potresti provare a cercare la partita su alcuni siti web che offrono lo streaming gratuito di eventi sportivi, anche se ti consigliamo di fare attenzione poiché potresti incorrere in problemi di buffering, pop-up fastidiosi o addirittura rischi legati alla violazione dei diritti d’autore.

Insomma, se sei un vero appassionato di calcio e vuoi seguire la partita Nottingham-Fulham in diretta, hai diverse opzioni a disposizione per non perderti neanche un minuto di azione. Prepara i pop-corn, mettiti comodo sul divano e goditi lo spettacolo del calcio inglese!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.