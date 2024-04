Oggi martedì 2 aprile 2024 si gioca una delle partite più attese della Taca de Portugal, il derby tra il Benfica e lo Sporting Lisbona. La sfida si preannuncia emozionante e decisiva per entrambe le squadre, che vogliono conquistare un posto nella finale di questa prestigiosa competizione.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo importante match, è fondamentale sapere dove poter seguire la partita in diretta tv e in streaming.

Dove vedere Benfica-Sporting in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione in diretta televisiva, la partita sarà trasmessa sui canali sportivi nazionali. In particolare, Sky Sport sarà il canale che trasmetterà la partita in chiaro, quindi potrai seguirla comodamente dal divano di casa tua.

Se, invece, preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo attraverso diversi servizi online che offrono la possibilità di vedere gli eventi sportivi in diretta. In particolare, puoi utilizzare servizi come NOW TV o DAZN, che consentono di accedere a un’ampia gamma di contenuti sportivi in streaming, tra cui anche la Taca de Portugal.

Entrambi i servizi offrono la possibilità di godersi la partita su diversi dispositivi, come smartphone, tablet, computer e smart TV, quindi potrai guardare il derby Benfica-Sporting Lisbona ovunque tu sia.

In conclusione, se vuoi seguire la partita tra il Benfica e lo Sporting Lisbona valida per la Taca de Portugal, hai diverse opzioni a disposizione: puoi seguirla in diretta tv su Sky Sport o in streaming su NOW TV o DAZN. Quindi preparati per una serata ricca di emozioni e tifo per la tua squadra preferita!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.