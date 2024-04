La Primavera 1 è uno dei campionati giovanili più seguiti in Italia, e oggi si gioca una partita molto attesa tra Roma ed Empoli. Se sei un appassionato di calcio e vuoi vedere questo match, sei nel posto giusto! Ti guideremo su dove poter vedere la partita in TV e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Roma-Empoli Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra Roma ed Empoli Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale dedicato allo sport e disponibile sulla piattaforma digitale terrestre, sul canale 60 del digitale terrestre e sul canale 225 di Sky. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:30, quindi assicurati di sintonizzarti in tempo per non perderti neanche un minuto di gioco.

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo gratuitamente tramite il sito web di Sportitalia, dove sarà disponibile la diretta streaming della partita. Basta collegarsi al sito e cercare la sezione dedicata alla Primavera 1 per poter vedere la partita comodamente dal tuo computer o dispositivi mobili.

Non perdere l’occasione di seguire questa emozionante sfida tra due grandi squadre giovanili e goditi una partita piena di azione e talento. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.