La partita di Serie C tra Pergolettese e Arzignano è uno degli incontri più attesi della giornata di oggi, domenica 7 aprile 2024. Entrambe le squadre sono in lotta per raggiungere i play-off e ogni punto è prezioso per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Dove vedere Pergolettese-Arzignano in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di recarti allo stadio per tifare la tua squadra del cuore, puoi comunque seguire la partita comodamente da casa attraverso la televisione o lo streaming online gratuito.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale televisivo che ha i diritti di trasmissione della Serie C. Puoi sintonizzarti sul canale Rai Sport alle ore 15.00 per non perderti neanche un minuto di gioco.

Se preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo gratuitamente tramite il sito web ufficiale della Lega Serie C oppure utilizzando la piattaforma RaiPlay, il servizio streaming della Rai. Basta andare sul sito web o sull’applicazione di RaiPlay e cercare il canale Rai Sport per poter guardare la partita in diretta e in alta definizione.

Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e seguire ogni emozione di Pergolettese-Arzignano comodamente da casa tua, grazie alla copertura televisiva e in streaming offerta dalla Rai. Che vinca il migliore!

