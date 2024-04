La partita tra Lumezzane e Padova, valida per la Serie C, si terrà oggi domenica 7 aprile 2024 e sarà possibile seguirla in diretta sia in televisione che in streaming gratuito.

Dove vedere Lumezzane-Padova in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, il canale sportivo della Rai che offre la copertura di numerosi eventi sportivi italiani ed internazionali. Per chi non dispone di un televisore, è possibile seguire la partita in diretta streaming sul sito RaiPlay, il servizio gratuito della Rai che permette di guardare i programmi del gruppo in modalità on-demand e in diretta.

In alternativa, per chi preferisce seguire la partita in streaming, è possibile utilizzare diversi servizi online che offrono la trasmissione delle partite di calcio in diretta e gratuitamente. Tra i più popolari ci sono Mediaset Play, DAZN e SkyGo, che permettono di guardare gli eventi sportivi in diretta streaming sul proprio computer, smartphone o tablet.

Quindi, per tutti gli appassionati di calcio che vogliono seguire la partita tra Lumezzane e Padova, ci sono diverse opzioni disponibili sia in tv che in streaming gratuito. Non resta che preparare gli snack, sedersi comodi sul divano e godersi lo spettacolo del calcio italiano della Serie C. Buona visione a tutti!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.