Nella giornata di oggi, sabato 6 aprile 2024, si terrà il match tra Sudtirol e Parma, valido per la Serie B italiana. Entrambe le squadre si contenderanno i tre punti in palio per continuare la propria scalata in classifica e raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Se siete appassionati di calcio e non volete perdervi neanche un minuto di questa partita, ecco dove potete seguirla in tv e in streaming gratis.

Dove vedere Sudtirol-Parma in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita Sudtirol-Parma sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. Potrete godervi tutti i dettagli del match comodamente seduti sul vostro divano di casa o in compagnia di amici.

Se preferite seguire la partita in streaming, potete farlo gratuitamente tramite il sito web di RaiPlay. Basterà collegarvi alla piattaforma online e cercare la sezione dedicata al calcio per trovare la diretta della partita Sudtirol-Parma. Potrete guardare la partita da ogni dispositivo, come smartphone, tablet o computer, ovunque vi troviate.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa partita emozionante tra Sudtirol e Parma. Preparate gli snack, mettetevi comodi e preparatevi a tifare per la vostra squadra del cuore. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.