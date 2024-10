Mbappé accusato di stupro in Svezia, il fuoriclasse annuncia: “Sono tutte bugie”

Kylian Mbappé finisce sotto accusa. Il fuoriclasse francese finisce sotto i riflettori ma non per le sue attività in campo. La star del Real Madrid è infatti finito sotto accusa per una presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza a Stoccolma, in Svezia. Il francese si trovava nella capitale scandinava per passare qualche giorno di pausa. Complice anche la richiesta (accettata) di non essere convocato da Deschamps per gli impegni della nazionale francese a causa di un problema fisico non del tutto risolto.

La ricostruzione dello stupro e l’accusa mossa verso Kylian Mbappe

Il caso ricostruito dalla stampa svedese, in particolare sulla base delle indiscrezioni raccolte dai quotidiani Expressen e Aftonbladet e dall’emittente TV4 ha nuovi dettagli. Gli organi di giustizia con sede a Stoccolma hanno confermato l’apertura di un’indagine a carico di ignoti per una presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza e l’accusato sembra essere proprio la star del Real Madrid.

Secondo la ricostruzione, lo stupro sarebbe accaduto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, con la ragazza coinvolta che nella stessa serata si è recata in ospedale per attestare ciò. In quelle ore Kylian Mbappé si trovava a Stoccolma, in compagni di amici tra cui il giocatore del Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele.

Avrebbe prima cenato in un noto ristorante della capitale svedese e poi trascorso la tarda serata e le prime ore della notte in una discoteca, prima di fare ritorno nella sua camera d’albergo e dove si sarebbe consumato il reato. Il giocatore ed il suo entourage hanno già provveduto ad emettere una nota ufficiale respingere le accuse e denunciare il tutto come “fake news” . Il sospetto degli agenti del calciatore è che dietro a questi rumors possa esserci clamorosamente il PSG, che è in causa con il calciatore per il presunto mancato pagamento di oltre 55 milioni di euro.