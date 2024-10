Turris, Esempio salta Taranto per squalifica: Conte in dubbio per il sostituto

Mirko Conte perde Stefano Esempio in vista di Taranto-Turris e studia due mosse per sostituirlo

La Turris si prepara alla sfida di domenica pomeriggio (calcio d’inizio ore 15:00) contro il Taranto. Una partita dalle mille insidie, contro una squadra che sta “lottando” in altre sedi per rimanere in vita e con tanti ex pronti a voler giocare un brutto scherzo ai corallini.

Oltre Contessa arrivato quest’estate, alla corte di Carmine Gautieri (ex Turris) ci sono anche i vari Matera e Ardizzone. Dall’altra parte una Turris che vuole continuare a vincere e convincere, dopo i due successi nei derby contro Cavese e Giugliano. Per Mirko Conte però ci sarà l’illustre assenza di Stefano Esempio per squalifica.

Conte perde Esempio per Taranto-Turris e studia la mossa adatta per il suo scacchiere

Arrivato alla quinta ammonizione stagionale, Stefano Esempio ha avuto un turno di stop dal Giudice Sportivo. Per Mirko Conte è una perdita importante ma ha più soluzioni per sopperire alla mancanza della presenza e del carisma della bandiera corallina.

La prima ipotesi è quella legata ad un semplice cambio “ruolo per ruolo”, con il ritorno in campo dal primo minuto dell’esperto Luca Ricci. L’ex Cesena tra le tante, non parte titolare dalla sfida persa contro l’Audace Cerignola dove fu sostituito all’intervallo.

L’altra ipotesi è quella di Cocetta posizionato al centro della difesa per sfruttare come braccetto di sinistra Giuseppe Nicolao, ritornato a disposizione di Conte nella sfida vinta contro la Cavese.

Questo implicherebbe anche la titolarità di Parodi sulla fascia sinistra annullando difatti il serrato ballottaggio con l’ex Brindisi. In avanti il tecnico ha l’imbarazzo della scelta, con Luca Nocerino e Vincenzo Onofrietti che si giocano una maglia di titolare al fianco del capitano Luca Giannone: il dubbio verrà sciolto solamente nelle ultimissime ore.