Il malore di Edoardo Bove, che ha tenuto l’Italia del pallone con il fiato sospeso per tutti quegli interminabili attimi fino alla notizia di una sua lenta ripresa, potrebbe avere radici più profonde, risalenti al periodo del Covid.

Malore Bove, ipotesi strascichi da Covid: “Origine subdola e difficilmente prevedibile”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’ospedale Careggi l’equipe medica sta indagando sulla miocardite che lo colpì nel 2020, apparentemente curata.

“L’aritmia sul prato e quei secondi sembrati anni potrebbero avere una origine subdola e difficilmente prevedibile. Per questo l’attenzione è massima sia sulla miocardite del 2020 figlia del Covid, che il talento allora alla Roma avrebbe superato con cortisone e riposo e senza apparenti strascichi, sia su eventuali fenomeni pregressi durante l’adolescenza.

Da quel 2020 in poi, la risonanza magnetica cardiologica è diventata un’usanza nelle visite con idoneità sportiva fatte da Edoardo a Villa Stuart fino al 2023: nella clinica della Capitale confermano che niente di allarmante è mai apparso in quei tracciati, mentre i nuovi esami di secondo livello, successivi all’aritmia, hanno evidenziato l’impronta all’altezza del ventricolo sinistro.

Ben prima di cederlo in prestito a Firenze (sarebbe scattato l’obbligo di acquisto con il 60% delle presenze) il 30 agosto, Bove ha comunque ottenuto l’idoneità sportiva per il 2024-25: la Roma in questo caso si era rivolta alla clinica Paideia, poi la Fiorentina non aveva ripetuto la pratica in un centro di Medicina dello sport convenzionato con il Coni. Per la legge, bastava avere in mano il precedente certificato, valido per la Federazione italiana”.