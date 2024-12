Calciomercato, l’Atalanta punta Frendrup. E se rientra Scamacca può vincere la Champions

Calciomercato Serie A, l’Atalanta vuole Frendrup. E sta rientrando Scamacca

L’Atalanta ha messo gli occhi su Morten Frendrup del Genoa per rinforzare il proprio centrocampo in vista del calciomercato di gennaio. Il club ligure valuta il danese classe 2001 circa 20 milioni di euro.

Gasperini lo vuole fortemente come sostituto principale del capitano De Roon, ed affrontare così la seconda parte della stagione con una copertura praticamente totale in ogni ruolo.

A febbraio 2025 dovrebbe fare il suo ritorno in campo Gianluca Scamacca: il bomber si era infortunato la scorsa estate nel corso di un’amichevole contro il Parma. Sostituito egregiamente da Mateo Retegui, i bergamaschi non vedono l’ora di riaverlo in rosa.

Affrontare le fasi eliminatorie di UEFA Champions League con due attaccanti di quel calibro a supporto di Lookman e De Ketelaere vorrebbe dire certamente avere chance concrete di arrivare in fondo alla competizione iridata.

L’Atalanta attualmente occupa il primo posto nella classifica di Serie A assieme al Calcio Napoli di Antonio Conte.

In Champions League la Dea occupa attualmente il 13esimo posto in classifica, con 11 punti conquistati in 6 giornate disputate. All’appello mancano ancora le sfide con lo Sturm e con il Barcellona, ma la qualificazione non sembra a rischio.