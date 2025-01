Monza-Fiorentina: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Lunedì 13 gennaio 2025, l’U-Power Stadium di Monza sarà il teatro della sfida tra Monza e Fiorentina per la 20ª giornata di Serie A. Ecco come seguire la partita e le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Dove Vedere Monza-Fiorentina in TV

DAZN : La partita sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Gli abbonati possono sintonizzarsi su: Canale 214 di Sky : Se hai sottoscritto l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky, la partita sarà disponibile qui. Smart TV : Con l’app di DAZN installata sulla tua Smart TV. Console di Gioco : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S supportano l’app DAZN per la visione diretta.

Dove Vedere Monza-Fiorentina in Streaming

DAZN : Anche per lo streaming, DAZN è l’unica piattaforma a trasmettere l’incontro. Puoi accedere alla diretta tramite: Sito Web DAZN : Con un abbonamento attivo, puoi guardare la partita direttamente dal loro sito. App Mobile DAZN : Disponibile per dispositivi Android e iOS, perfetta per seguire la partita su smartphone o tablet. Altri Dispositivi : DAZN è compatibile con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e TIMVision Box.

Orario e Informazioni Aggiuntive

Orario : Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45 CET.

Probabili Formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti.

Monza e Fiorentina si affrontano con obiettivi diversi: il Monza cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Fiorentina ambisce a un piazzamento europeo. La Fiorentina è favorita sulla carta, ma il Monza ha dimostrato di poter essere una sorpresa, soprattutto giocando in casa.

Per seguire Monza-Fiorentina, DAZN è la tua unica opzione. Assicurati di avere un abbonamento attivo per non perderti questa partita di Serie A. Con le probabili formazioni e tutte le informazioni necessarie, sei pronto per goderti il calcio dal vivo o in streaming. Buona visione!