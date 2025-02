Il napoletano Maresca torna ad arbitrare in Serie A dopo 6 mesi e le minacce di morte

Dopo sei mesi di assenza dai campi della Serie A, l’arbitro napoletano Fabio Maresca è pronto a riprendere il fischietto nella massima serie italiana.

“Alla prossima ti uccido”: il napoletano Fabio Maresca torna ad arbitrare in Serie A dopo l’accusa di minacce di morte in Kuwait

Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto il fischietto campano per dirigere Roma-Monza, match valido per la 26ª giornata di campionato in programma lunedì 24 febbraio 2025.

Si tratta di un ritorno atteso e significativo per Maresca, che non arbitrava in Serie A dalla prima giornata della stagione 2024-2025, quando diresse Milan-Torino il 17 agosto scorso, per poi essere travolto da un caso internazionale che ne ha segnato la carriera.

Il caso che ha sconvolto la sua stagione

Il lungo stop di Maresca è legato a un episodio controverso avvenuto il 27 settembre 2024, durante una partita della Kuwait Premier League tra Al Kuwait e Al Arabi, diretta dall’arbitro italiano.

Secondo quanto denunciato dal Consiglio di Amministrazione dell’Al-Arabi, Maresca avrebbe minacciato di morte il calciatore Khaled Al-Murshed dopo un contatto fisico giudicato non fortuito dal direttore di gara. La frase incriminata, pronunciata in inglese, sarebbe stata: “Alla prossima ti uccido”.

Un’accusa pesante che ha scatenato un caso diplomatico e mediatico, portando a immediate conseguenze.

La UEFA, che lo aveva designato come quarto uomo per la partita di Champions League tra PSV Eindhoven e Sporting Lisbona, lo ha prontamente sostituito con Daniele Doveri.

In Italia, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha optato per una sospensione cautelativa, inizialmente prevista per un mese, ma che si è poi prolungata a causa delle indagini e di un successivo infortunio che ha complicato il rientro di Maresca.

Da fine agosto a inizio febbraio, l’arbitro napoletano è rimasto lontano dai campi della Serie A, tornando brevemente a dirigere in Serie B prima di essere ritenuto pronto per il grande ritorno.

Una carriera di alto livello messa alla prova

Fabio Maresca, nato a Napoli il 12 aprile 1981, è uno degli arbitri italiani più esperti e apprezzati. Promosso in CAN A nel 2016, è stato il primo a utilizzare il VAR per assegnare un rigore in Serie A (Juventus-Cagliari, 2017) e dal 2020 è inserito nella lista degli arbitri internazionali FIFA.

Nel corso della sua carriera ha diretto partite di cartello, come la finale di ritorno dei playoff di Serie B 2015-16 tra Trapani e Pescara e la Supercoppa Italiana 2022 tra Milan e Inter.

Tuttavia, il caso del Kuwait ha rappresentato una battuta d’arresto significativa, mettendo in discussione la sua reputazione.

Maresca si sarebbe difeso sostenendo che la frase fosse stata pronunciata in tono scherzoso, ma il contesto e la denuncia formale hanno amplificato le conseguenze.

Nonostante le accuse, non risultano comunicazioni ufficiali dalla federazione kuwaitiana alla FIGC o all’AIA, e la vicenda sembra essersi risolta senza ulteriori strascichi legali, permettendo all’arbitro di guardare avanti.