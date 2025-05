VIDEO/ Scoppia il caso Bergomi: il telecronista tifoso dell’Inter piange in diretta al triplice fischio

L’Inter conquista la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Ma a prendersi la scena della serata è stato Beppe Bergomi. Il capitano dell’Inter, commentatore ieri al fianco di Fabio Caressa durante la semifinale tra i nerazzurri e il Barcellona è stato protagonista delle tantissime critiche degli spettatori, per una telecronaca “eccessivamente di parte”.

Oltre ad un vero e proprio tifo da stadio con la cuffia e il microfono, l’ex capitano nerazzurro dopo il triplice fischio è scoppiato in lacrime. Situazione che ha sorpreso anche Fabio Caressa che appena nota delle lacrime dello “zio” decide di andare in pubblicità.

Bergomi piange in diretta dopo Inter-Barcellona, scoppia la polemica

Sui social è scoppiata poi la polemica, con moltissimi tifosi di altre squadre che hanno puntato il dito sulla telecronaca “faziosa” dello stesso Bergomi. Per l’ex capitano dell’Inter non è la prima volta un episodio del genere, in molti ricorderanno le sue urla nel recupero di Porto-Inter, di due anni fa. Con lo “zio” che comandava i movimenti della difesa nerazzurra in quel concitato finale.