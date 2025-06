Intossicazione alimentare per 21 tesserati della Salernitana dopo la partita con la Sampdoria

Notte difficile per la Salernitana. 21 tesserati del club granata, tra cui almeno 10 calciatori, hanno accusato sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare durante il volo di rientro da Genova a Salerno.

I problemi sarebbero legati a un cestino da viaggio (contenente del riso) fornito dall’hotel genovese in cui la squadra aveva alloggiato in vista del match contro la Sampdoria, terminato con una sconfitta per 2-0.

All’arrivo a Salerno, i tesserati colpiti dal malessere sono stati trasportati con urgenza negli ospedali di Salerno e Battipaglia grazie all’intervento del 118. Alcuni di loro sono già stati dimessi, mentre altri sono ancora sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

A causa dell’accaduto, la società ha annullato l’allenamento previsto per la mattinata e ha presentato richiesta ufficiale per il rinvio della gara di ritorno dei play-out, inizialmente programmata per venerdì allo stadio Arechi. La decisione della Lega è attesa nelle prossime ore.