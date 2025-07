Lamine Yamal si gode la Costiera. Ecco dov’è in vacanza la star del Barcellona

Una pausa all’insegna del sole e del paesaggio mediterraneo per Lamine Yamal. Il giovanissimo talento del Barcellona, da poco diventato maggiorenne, ha scelto la penisola sorrentina per una giornata di relax prima di tornare agli impegni con il club catalano.

Lamine Yamal in Costiera, le sue tappe in vacanza

Il fuoriclasse spagnolo è stato avvistato nei pressi del porto di Piano di Sorrento, dove ha raggiunto uno yacht privato per una mini-crociera nel golfo di Napoli. Tra panorami mozzafiato e acque cristalline, Yamal si è concesso qualche ora di tranquillità, lontano dai riflettori del calcio internazionale.

La sua presenza non è passata inosservata: alcuni tifosi e curiosi hanno cercato di avvicinarlo, ma il calciatore ha mantenuto un profilo discreto, salendo a bordo rapidamente per godersi il tour in mare in totale riservatezza.

Al termine della giornata, Yamal è rientrato sulla terraferma per proseguire la serata nell’elegante cornice di un hotel in zona collinare, con una spettacolare vista sulla Costiera Amalfitana. Un soggiorno breve ma intenso, prima di fare ritorno in Catalogna, dove si è unito al ritiro estivo del Barcellona in vista della nuova stagione.