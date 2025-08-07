VIDEO/ Rissa in Betis-Como, Natan prende un pugno in faccia da… un compagno di squadra

È un clima tutt’altro che amichevole quello che si è vissuto questa sera nel corso dell’amichevole tra Betis e Como, andata in scena a Cadice, in Spagna. Poco prima della fine del primo tempo dell’ennesimo test europeo che vede coinvolta la formazione allenata da Cesc Fabregas, è scoppiata una violenta rissa in campo.

L’episodio durante Betis-Como

Episodio sfortunato anche per l’ex Napoli Natan, coinvolto nella rissa e colpito con un violento pugno in faccia da un proprio compagno di squadra dopo una serie di strattoni. Un momento surreale che ha ulteriormente acceso gli animi in campo.

Tutto ha avuto inizio da uno schiaffo rifilato da Fornals a Perrone, che non ha gradito la provocazione e ha risposto con un gesto altrettanto aggressivo. Da lì in poi si è scatenato il caos: tutti contro tutti, con l’arbitro costretto a espellere Perrone e Bellerin, quest’ultimo tra le fila degli andalusi.

Secondo quanto riportato da Sport, la tensione è cresciuta a causa dei numerosi contrasti duri da parte dei giocatori del Como. Una situazione che ha infastidito l’allenatore del Betis, Pellegrini, il quale si è avvicinato a Fabregas per rimproverare l’eccessiva foga di Cutrone e compagni.

Nonostante la bagarre, l’amichevole si è conclusa regolarmente e ha visto la vittoria del Como per 3-2. I lariani erano andati in vantaggio con le reti di Diao e Da Cunha, salvo poi essere raggiunti da Isco su rigore e da Firpo. A tempo quasi scaduto, il gol decisivo lo ha firmato Azon, regalando il successo alla squadra