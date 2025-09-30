Vesuviolive.it porta lo sport campano in diretta: le gare del Leopardi Calcio in streaming

Vesuviolive.it compie un importante passo avanti verso il futuro. Dopo una fase di sperimentazione avviata già nella scorsa stagione, quest’anno trasmetteremo in diretta streaming tutte le partite casalinghe del Leopardi Calcio, impegnato nel campionato di Prima Categoria campana allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

Un servizio che i tifosi hanno già iniziato a conoscere e apprezzare, e che ora diventa un appuntamento stabile per permettere anche a chi non può essere presente sugli spalti di vivere da vicino le emozioni del campo.

L’obiettivo di Vesuviolive.it è chiaro: dare visibilità allo sport vesuviano e campano, valorizzando le società, i talenti e le storie che animano il movimento sportivo del territorio.

La redazione mette la propria esperienza e tecnologia a disposizione di tutte le società sportive, dal calcio di Eccellenza fino alla Terza Categoria, e non solo. Basket, volley, futsal, e tante altre discipline possono contare su un partner serio e affidabile, capace di garantire copertura e diffusione delle proprie attività.

Con un bacino d’utenza di oltre 2 milioni di utenti e una presenza attiva da oltre 15 anni sul territorio, Vesuviolive.it rappresenta oggi un punto di riferimento per l’informazione e la comunicazione locale.

Grazie alla leadership acquisita nelle dirette streaming, ci proponiamo come il partner ideale per i club che vogliono crescere dal punto di vista comunicativo e dare ai propri tifosi e sponsor una vetrina di qualità.

Per informazioni e per entrare in contatto con la redazione è possibile scrivere a info@vesuviolive.it oppure utilizzare i canali social ufficiali di Vesuviolive.it.