Antonio Cassano come al solito protagonista durante la trasmissione “Viva el Futbol” con i suoi fedeli compagni Adani e Ventola. tema centrale della serata sono stati il Napoli e Antonio Conte.

Durante l’ultima puntata della trasmissione l’ex fantasista di Bari e Sampdoria, ha voluto rilanciare di credere ancora nel Napoli di Conte tra le favorite per la Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni riguardo l’approccio trasmesso da Conte ai suoi uomini.

“Conte ti frulla la testa. Ha una foga per la vittoria… una concezione (ma è evoluto negli ultimi due anni) pazzesca. Vedo impossibile che la Roma con Gasperini possa fare quello che ha fatto il Napoli lo scorso anno, perché hanno due filosofie e idee diverse.

Gasperini fa quello che piace a me, basa tutto sullo spettacolo e la goduria e come ultimo il risultato; Conte abbina la sua ferocia nella vittoria al miglioramento dei giocatori, ma quando ha l’osso in bocca, non lo molla. L’Inter resta la squadra più forte per i giocatori, ma la squadra più forte con l’allenatore più bravo è il Napoli”.

Le opinioni di Cassano anche sul match Napoli-Genoa

Cassano si è lasciato andare anche riguardo la partita di domenica tra il Napoli di Conte e il Genoa di Vieira. L’ex attaccante è rimasto anche colpito dalla forza di Hojlund e dalla mole di gioco prodotta dagli azzurri nel secondo tempo di furia agonistica dopo sessanta minuti di assopimento.

“Il Genoa ha fatto una prima ora di partita bellissima. Poi Conte ha messo dentro De Bruyne e ha rivoltato la partita giocando in maniera coraggiosa. L’ultima mezz’ora il Napoli mi ha messo paura, un tiro ogni minuto.

Nella prima ora si è vista la stanchezza, i cambi sono stati forzati. Hojlund allo United non difendeva palla, mentre ora ha forza nelle gambe, protegge palla e quando attacca ti fa male; nel gol che gli hanno annullato ha fatto uno scatto che sembrava Bolt “.

Cassano continua anche elogiando De Bruyne, essendo un fuoriclasse potrà caricarsi i compagni sulle spalle durante la stagione che prevede come principale antogonista sempre l’Inter

“Conte farà l’ennesimo capolavoro quest’anno; nei singoli, l’Inter ha qualcosa in più, ma il Napoli ha l’allenatore e il fuoriclasse è De Bruyne. McTominay sta faticando, ma fino a fine stagione li farà 7-8 gol. Conte continua a migliorare tutti, se qualcuno è scontento, fuori dai co****ni. Lui si evolve, va sempre avanti e il lavoro che sta facendo è eccezionale: sarà un grandissimo problema per le altre 19 squadre”.