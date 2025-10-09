Fabio Cannavaro, neo commissario tecnico della Nazionale dell’Uzbekistan, ha voluto chiarire le recenti indiscrezioni circolate sul web riguardo al suo stipendio. «Da neo ct non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata a livello globale, secondo cui guadagnerei 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno dei dieci ct più pagati al mondo», ha dichiarato all’Ansa.

Secondo l’entourage dell’ex capitano della Nazionale italiana, la cifra reale è meno della metà di quanto riportato. «Mi sarei aspettato un controllo più attento delle fonti. Nel giornalismo sportivo le fake news generano un cortocircuito incontrollabile, sia per chi fruisce dell’informazione sia per chi ne è oggetto», ha aggiunto Cannavaro.

Il tecnico napoletano ha confermato invece la verità: «Ho accettato con entusiasmo la proposta di guidare l’Uzbekistan, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e preparare la squadra al Mondiale 2026. Il contratto è valido fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale, segno che il progetto è serio e non legato al solo aspetto economico».