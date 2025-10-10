VIDEO/ Urbano Cairo deride Criscitiello: “Fai come me, io indosso gli Apple Watch”

Momento di ironia nel corso di un programma in onda su Sportitalia, dove Urbano Cairo, presidente del Torino e del gruppo RCS, ha preso bonariamente in giro il conduttore Michele Criscitiello a proposito della nota vicenda della rapina dell’orologio di cui il giornalista era rimasto vittima nei mesi scorsi.

Cairo deride Criscitiello, l’episodio in diretta

Durante la trasmissione, Cairo ha commentato con un sorriso:

“Sai Michele, io metto solo l’Apple Watch. Così evito problemi…”, riferendosi con leggerezza alla disavventura che aveva coinvolto Criscitiello.

Il conduttore, colto di sorpresa dalla battuta, ha replicato con sportività, mostrando di non portare più alcun orologio al polso:

“Infatti, non ne uso più. Ora guardo l’ora direttamente dal cellulare.”

La scena ha suscitato l’ilarità in studio e tra il pubblico, trasformando un episodio spiacevole in un momento di simpatica leggerezza. Un siparietto che ha mostrato, ancora una volta, il lato ironico di Urbano Cairo.