Gattuso promette: “Se non andiamo ai Mondiali scapperò dall’Italia”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha commentato i risultati ottenuti dagli Azzurri dopo le prime quattro partite di qualificazione ai Mondiali da C.T, rispondendo con la consueta schiettezza a chi gli chiedeva un bilancio su questo avvio positivo.

Le parole di Gattuso dopo la vittoria contro Israele

Gattuso, pur soddisfatto dei progressi della squadra, ha voluto tenere alta la concentrazione, respingendo gli elogi e sottolineando che l’unico vero traguardo da raggiungere è la qualificazione.

“I meriti me li prenderò solo se centreremo l’obiettivo – ha dichiarato il ct –. Percepiamo che il popolo italiano ci vuole ai Mondiali e con questo sostegno dobbiamo pedalare.”

L’ex allenatore del Milan e del Napoli ha poi aggiunto una battuta, che però nasconde tutta la pressione e la responsabilità del ruolo che ricopre:

“Se non ci qualificheremo, andrò a vivere lontano dall’Italia.”

Parole che testimoniano la determinazione di Gattuso e la consapevolezza dell’importanza del momento per la Nazionale. Dopo la delusione dell’ultima mancata qualificazione, il tecnico calabrese sa bene che l’Italia deve riconquistare non solo un posto al Mondiale, ma anche l’orgoglio e l’entusiasmo dei propri tifosi.