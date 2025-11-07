Shock Bastoni, casa svaligiata durante Inter-Kairat Almaty

Un episodio sgradevole ha coinvolto il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, Alessandro Bastoni, vittima di un furto nella propria abitazione nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre.

Cosa è accaduto

L’abitazione di Bastoni, situata a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, è stata svaligiata intorno alle 18:00, mentre il calciatore era impegnato con l’Inter nella sfida di Champions League contro il Kairat Almaty.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno quattro malviventi hanno fatto irruzione nella casa vuota, riuscendo a portare via diversi oggetti di valore, tra cui borse firmate e due Rolex, prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la vigilanza privata, ma i ladri erano già fuggiti.

Indagini e conseguenze

Per Bastoni si tratta di un duro colpo, non solo materiale ma anche emotivo. Tornare a casa dopo una partita e trovarla violata è un’esperienza traumatica per chiunque. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e ricostruire con precisione tempi e modalità del furto.

L’episodio solleva nuovamente la questione della sicurezza personale dei calciatori, spesso nel mirino dei ladri proprio durante le trasferte o gli impegni sportivi, quando le loro abitazioni rimangono incustodite.