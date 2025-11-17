Le possibili avversarie dell’Italia ai Playoff: come funziona la qualificazione ai Mondiali 2026

Per tornare ai Mondiali dopo dodici anni di assenza, l’Italia dovrà superare i playoff in programma a marzo 2026, con semifinale il 26 e finale il 31. La pesante sconfitta contro la Norvegia ha riportato alla realtà gli Azzurri, ora chiamati a non sbagliare più in un percorso secco e senza appello.

Il pensiero corre inevitabilmente agli spareggi, dove la Nazionale di Gattuso saprà solo dopo il sorteggio del 20 novembre chi si troverà davanti. Di certo, il cammino sarà breve ma insidioso: due partite per giocarsi l’accesso al torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Chi può incontrare l’Italia in semifinale e dove si gioca

Essendo testa di serie, l’Italia eviterà in semifinale avversarie come Turchia, Polonia e Ucraina. Nella prima gara degli spareggi, invece, gli Azzurri potranno affrontare una tra Galles o Macedonia del Nord (a seconda dell’ultima gara del loro girone), Svezia, Romania o Irlanda del Nord. La semifinale si giocherà in casa, al Gewiss Stadium di Bergamo, dove il pubblico azzurro proverà a trascinare la squadra verso l’ultima sfida del percorso.

Le possibili rivali per la finale playoff

Se l’Italia dovesse superare la semifinale, nella partita decisiva troverà una tra Kosovo, Albania, Repubblica Ceca, Irlanda, Slovacchia, Bosnia o Scozia. Un lotto variegato, composto da squadre fisiche, organizzate e abituate a giocare partite da dentro o fuori. La finale, come la semifinale, sarà in gara secca e deciderà chi andrà al Mondiale 2026.

Chi è qualificato ai playoff: fasce e composizione

Ai playoff accedono tutte le seconde classificate dei dodici gironi europei, più quattro Nazionali “ripescate” tramite la Nations League 2024-25. Con le ultime partite ancora da disputare, il quadro è quasi completo.

Prima fascia (teste di serie): Italia, Ucraina, Turchia, Polonia

Seconda fascia: Repubblica Ceca, Albania, Scozia, Slovacchia

Terza fascia: Irlanda, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo

A queste si aggiungono le Nazionali ripescate dalla Nations League, già tre sicure: Romania, Svezia e Irlanda del Nord. L’ultima sarà decisa dallo scontro tra Galles e Macedonia del Nord. Proprio da una di queste quattro uscirà l’avversaria degli Azzurri per la semifinale.

Date e sorteggio: quando si scoprirà l’avversaria dell’Italia

Il sorteggio è in programma giovedì 20 novembre a Nyon: verranno definiti quattro percorsi separati, ciascuno con semifinale e finale a gara unica. Le quattro vincitrici andranno a completare il quadro delle qualificate al Mondiale.

La Nazionale conosce già le date: 26 marzo per la semifinale, 31 marzo per la possibile finale. Una formula semplice nella teoria, ma che ha acceso polemiche per la disparità tra squadre qualificate direttamente e seconde obbligate agli spareggi nonostante numeri migliori.

Come funzionano i playoff: formula e regolamento

Le 16 squadre saranno suddivise in quattro gruppi (A, B, C e D). Ognuno prevede due semifinali e una finale a eliminazione diretta. Niente andata e ritorno: un solo match decide tutto. Le quattro vincitrici voleranno alla fase finale del Mondiale 2026.