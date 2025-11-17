SHOCK a San Siro: ragazza molestata da un dipendente dello stadio durante Italia-Norvegia

Brutto episodio di cronaca a San Siro durante la partita tra Italia e Norvegia. Secondo quanto riportato oggi da testate come Sky TG24 , SportMediaset e Il Giornale, una ragazza norvegese di 24 anni ha denunciato molestie sessuali avvenute nei bagni dello stadio Meazza.

Cosa è successo, il racconto della giovane durante Italia-Norvegia

La giovane, che studia in un’università italiana ed era venuta a Milano con amici per la gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali della Norvegia, ha raccontato di essersi sentita male ed essere entrata nei servizi interni. Qui avrebbe avvertito una mano che le scivolava nei pantaloni: voltandosi, avrebbe riconosciuto un uomo, poi indicato – in lacrime – a uno steward vicino a un bar.

Il presunto molestatore è un 25enne egiziano, regolare in Italia, dipendente di un’impresa di pulizie che opera allo stadio Meazza. Secondo le fonti, è stato bloccato dallo steward e successivamente accompagnato al presidio di polizia presente nello stadio.

La giovane, stando alla primissima ricostruzione, nei 90 minuti del match si sarebbe sentita male, venendo accompagnata ai bagni da un’amica. All’interno dei servizi, dove è entrata da sola, la 24enne norvegese sarebbe stata molestata: ha sentito, riferisce, una mano infilarsi nei pantaloni, per poi vedere l’addetto alle pulizie in questione allontanarsi. II 25enne ha confermato di trovarsi nel bagno delle donne, per svolgere le mansioni a lui assegnate, notando che la ragazza stesse male.

La notizia ha suscitato indignazione e scalpore: è un episodio che mette in luce questioni di sicurezza negli impianti sportivi e il rischio che anche luoghi apparentemente protetti – come i bagni di uno stadio – possano diventare teatro di violenza. Ora le autorità dovranno fare chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.