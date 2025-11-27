VIDEO/ Danno una sciarpa dell’Inter a Tancredi Palmeri in diretta e lui la rifiuta arrabbiandosi

Momenti di tensione mista a comicità durante il collegamento di Sportitalia da Madrid per la vigilia di Atletico Madrid–Inter. Inviato sul posto, Tancredi Palmeri si è trovato protagonista di un piccolo imprevisto “folkloristico”, quando un tifoso nerazzurro gli ha porso una sciarpa dell’Inter cercando di mettergliela al collo in diretta.

Palmeri si arrabbia durante il collegamento con alcuni tifosi dell’Inter

Palmeri, sorpreso dalla scena e visibilmente contrariato dal tentativo improvviso, ha reagito con decisione: un secco gesto della mano per respingere la sciarpa e un’espressione inequivocabile che ha lasciato intendere il suo disappunto. “Ragazzi, così no… sto lavorando!”, ha sbottato l’inviato, cercando di mantenere il controllo del collegamento mentre il tifoso veniva allontanato.

Il momento, ovviamente, non è passato inosservato in studio. Dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato, Michele Criscitiello è intervenuto con la sua consueta ironia, stemperando la tensione:

“Tranquillo Tancredi, la prossima volta ti mandiamo con la sciarpa neutrale… magari quella del meteo, così nessuno si offende.”

La battuta ha generato risate in studio e sui social, trasformando un episodio potenzialmente spiacevole in l’ennesimo siparietto destinato a diventare oggetto di meme e commenti tra i tifosi.

Il collegamento è poi proseguito senza ulteriori intoppi, con Palmeri che, ritrovato il sorriso, ha continuato l’analisi del match. Ma la “sciarpa fantasma” è già candidata a diventare uno dei momenti cult della settimana sport.