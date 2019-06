Lavoro, De Luca: “In programma oltre 10mila assunzioni di giovani in Campania”

Nuovo annuncio del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla creazione di nuovi posti di lavoro. E’ infatti in corso una trattativa in regione, per un nuovo bando di assunzioni nella Pubblica Amministrazione entro la fine di giugno.

A renderlo noto è stato lo stesso Presidente De Luca, in un post sulla sua Pagina Ufficiale di Facebook. “Contiamo di far pubblicare il bando dal ministero della Funzione Pubblica entro il mese di giugno. È una lunga trattativa nella quale la Regione Campania investe quasi 120 milioni di euro. Ma l’obiettivo è dare lavoro stabile a 10mila giovani del nostro territorio“. Queste sono state le affermazioni social del politico salernitano.

Si spera, come al solito, che queste non siano delle mere “promesse da Marinaio”, ma che portino realmente ad uno sviluppo occupazionale nella nostra Regione. Il Tema del lavoro è infatti uno dei più complicati da affrontare in Campania.