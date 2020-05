Unico Campania: nasce l’App che consente di comprare ticket e calcolare il percorso

Napoli – Unico Campania lancia l’App Unico che agevola i viaggiatori attraverso la possibilità di acquistare tutti i Titoli Integrati UNICO. L’applicazione è disponibile a partire da oggi martedì 5 maggio 2020. Prevede inoltre 3 sezioni: Acquista ticket; calcola il percorso e i miei titoli.

Per acquistare i biglietti ti basta creare un account con mail e password e scegliere fra ricaricare il credito in app o usare uno dei tanti metodi di pagamento disponibili, come carte di credito che possono essere registrate per non inserire i dati ogni volta.

Insomma si tratta di un’iniziativa volta ad agevolare il viaggiatore acquistando i biglietti, calcolando i percorsi inserendo un punto di partenza ed uno di arrivo.

Questo potrebbe essere il segnale di una svolta per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Nei mesi di quarantena infatti l’inquinamento è notevolmente diminuito evitando molti decessi ed usando maggiormente i mezzi pubblici si potrà continuare a godere degli effetti positivi di questa emergenza mondiale.

Queste le aziende che hanno aderito al Consorzio:

– AIR MOBILITA’

– ANM (solo Autolinee)

– AUTOLINEE CURCIO

– AUTOLINEE EREDI ARTUTO LAMANNA

– AUTOLINEE SCAI

– BUSITALIA CAMPANIA

– CLP

– CONSORZIO CIAV

– CONSORZIO COSAT

– CTP

– DAV

– EAV

– ETTORE CURCIO & FIGLI

– FRANCESCO & GIUSEPPE MANSI SNC

– SITASUD

– TRENITALIA

– TROTTA BUS SERVICES