Movimento animalista si candida in Campania: “Pronti a schierarci contro De Luca”

Il Movimento Animalista di cui Michela Vittoria Brambilla è il presidente, si candida in Campania alle prossime elezioni regionali.

Ad annunciarlo è lei stessa sul suo profilo Facebook: “Per combattere le odiose piaghe del randagismo e dei canili lager, per fermare il bracconaggio e promuovere una più adeguata gestione dei rifiuti“.

“Presenteremo una nostra lista in Campania” annuncia Michela Vittoria Brambilla, parlamentare FI e leader del movimento fondato insieme a Silvio Berlusconi. “Abbiamo tutte le carte in regola per avere il nostro candidato governatore in Campania“, continua.

“Perché i problemi della Campania sono gravi e irrisolti e serve il nostro impegno“, afferma la Brambilla.