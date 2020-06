La Regione continua l’opera di rinnovamento dei mezzi pubblici in Campania. Nella giornata odierna, sono stati aggiunti ben 142 nuovi autobus alla filiera dei trasporti regionale. Ad annunciarlo, il Governatore Vincenzo De Luca.

Queste le sue parole: “Prosegue il piano di ammodernamento del parco mezzi pubblici regionale. Questa mattina altri 142 nuovi autobus. Sono già oltre 400 i mezzi su gomma in servizio per la rete pubblica”.

“Rispettiamo il cronoprogramma che porterà la Campania ad avere oltre 900 nuovi bus: circa 200 milioni di euro di investimenti. Miglioriamo il trasporto pubblico locale e, grazie alle commesse attivate, garantiamo lavoro sul nostro territorio” – ha concluso.

Molti i provvedimenti adottati dalla Regione per migliorare l’intero comparto del trasporto pubblico. Di recente, gli interventi hanno riguardato le linee Eav, con l’aggiunta di nuovi treni in grado di offrire un miglior servizio ai cittadini. Altro importante successo ha riguardato la Linea 6 della Metro che, grazie al finanziamento di 8 milioni, sarà completata.

Enormi passi avanti, dunque, per quello che in Campania rappresenta uno dei settori più degradati. I mezzi pubblici presentano numerose pecche, causando in tal modo insopportabili affollamenti.

L’impegno della Regione, che si sta muovendo in direzione di un ammodernamento dell’intero sistema dei mezzi pubblici in Campania, potrebbe apportare notevoli benefici. Ciò non solo per viaggiatori, ma anche per gli inoccupati, data l’introduzione di nuovi posti di lavoro.