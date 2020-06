Salvini: “La Campania è nota come Terra dei Fuochi per colpa di Saviano”

La campagna elettorale di Matteo Salvini per le Regionali di settembre continua. Nel comizio di stamattina a Castel Volturno il leader della Lega ha attaccato anche Roberto Saviano: “Quel genio di Saviano riesce a vendere il peggio dell’immagine della Campania“.

Secondo Salvini il Casertano, in particolare, è conosciuto nel mondo come la Terra dei Fuochi anche grazie allo scrittore Saviano. Non si pubblicizza invece il “mare stupendo, la mozzarella di bufala, l’ortofrutta”.

Nel suo discorso non ha risparmiato nemmeno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Comincio ad aver paura, mi sto preoccupando perché stamattina ancora non mi ha insultato“, ha detto ridendo.

“Castel Volturno – conclude – non può essere ricordata come la città italiana con la più alta presenza di clandestini“.