Coronavirus Italia – Sono 276 i nuovi casi di Coronavirus comunicati dal Ministero della Salute nel bollettino di oggi, venerdì 10 luglio 2020. Si tratta di 47 nuove positività riscontrate rispetto alla giornata di ieri.

Di queste, il numero maggiore si lega sempre alla Lombardia, con 135 nuovi malati. Ad essa seguono l’Emilia Romagna (53), il Lazio (23), la Liguria (15), il Veneto (11) e il Piemonte (10). La Campania registra 7 nuovi casi, contro i 5 della giornata precedente.

Rispetto a ieri si contano 12 nuovi decessi. Di contro, si registra un incremento anche delle guarigioni con 295 dimessi in più.

I ricoverati con sintomi sono 844. Quelli in terapia intensiva sono 65, dunque 4 in meno rispetto a ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono 12.519. Ancora in calo il numero di attualmente positivi: 13.428 contro i 13.459 di ieri.

Ad oggi il Coronavirus in Italia, stando ai dati del bollettino, da inizio pandemia conta 34.938 decessi. Il numero totale di casi registrati è di 242.639.