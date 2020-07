Consueto appuntamento pomeridiano con il bollettino del Ministero della Salute che aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia. Da qualche giorno si registra un saliscendi nel numero dei nuovi contagi. Oggi sono 229 contro i 193 di ieri. 12 le vittime, contro le 15 di ieri.

In Lombardia si continua a registrare il maggior numero di casi (119 e 5 decessi). Cinque invece i casi in Regione Campania. Tutto il Sud registra pochissimi casi, 1 in Sicilia e 0 in Calabria, Molise, Basilica e Puglia e Sardegna.

Il numero totale dei positivi in Italia, da inizio pandemia, è salito a 242.363. Mentre il numero complessivo dei deceduti è 34.926. Scendono a 69 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri. Di questi quasi la metà (30) si trova in Lombardia, 13 nel Lazio e 10 rispettivamente in Piemonte ed Emilia Romagna. I ricoverati con sintomi sono 871 (-18), 12.519 le persone in isolamento domiciliare, in calo rispetto a ieri. Calano le persone attualmente positive a quota 13.459. I guariti sono invece 193.978, 338 in più di ieri.

Questi i dati degli attualmente positivi per Regione:

8.357 in Lombardia

1.124 in Piemonte

1.066 in Emilia Romagna

889 nel Lazio

392 in Veneto

337 in Toscana

278 in Liguria

232 in Campania

173 nelle Marche

174 in Abruzzo

128 in Sicilia

74 in Puglia

84 a Bolzano

75 in Friuli Venezia Giulia

33 a Trento

28 in Calabria

15 in Molise

10 in Sardegna

7 in Umbria

5 in Valle d’Aosta

5 in Basilicata

