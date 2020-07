Il Ministero della Salute ha trasmesso il bollettino relativo all’epidemia di coronavirus in Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 19 luglio.

Oggi sono stati registrati 219 nuovi casi, per un totale di 244.434 dall’inizio della pandemia. I decessi di oggi sono appena 3, per un totale di 35.045 dall’inizio dell’emergenza. Diminuiscono i nuovi dimessi e guariti (143 nelle ultime 24 ore contro i 324 di ieri) per un totale di 196.949.

CORONAVIRUS-IL BOLLETTINO DI OGGI IN CAMPANIA

Con 219 nuovi casi, 3 decessi e 143 dimessi e guariti, aumenta di unità il numero degli attualmente positivi, che passa da 12.368 a 12.440 in tutta Italia. La maggior parte di questi (11.648) si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. Cala di un’unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva, a quota 49, mentre i ricoverati con sintomi si attestano a 743: 13 in meno rispetto a ieri.

CORONAVIRUS-IL BOLLETTINO DI IERI IN ITALIA

Stando al bollettino di oggi, domenica 19 luglio, è l’Emilia Romagna a registrare il maggior incremento di casi di coronavirus (+51), seguita dal Veneto (+48) e dalla Lombardia (+33). La Campania è ancora una volta la regione del Sud che conta il numero più alto di nuovi positivi, con 9 casi in più.

Questo il totale degli attualmente positivi in ogni regione:

Lombardia: 7.240

Piemonte: 837

Emilia-Romagna: 1.266

Veneto: 567

Toscana: 325

Liguria: 204

Lazio: 872

Marche: 150

P.A. Trento: 16

Campania: 294

Puglia: 79

Friuli Venezia Giulia: 96

Abruzzo: 117

Sicilia: 162

P.A. Bolzano: 101

Umbria: 12

Sardegna: 12

Calabria: 72

Valle d’Aosta: 3

Molise: 8

Basilicata: 7