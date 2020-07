L’emergenza Coronavirus continua a colpire l’Italia e il mondo, nonostante in Italia i numeri siano in calo. Il bollettino del 20 luglio mostra i numeri aggiornati alle ore 18.00. In Campania risultano 6 nuovi positivi, con un mini-focolaio di 4 persone a Conca della Campania, in provincia di Caserta.

I dati di oggi mostrano un leggero calo dei nuovi positivi che sono 190. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali (compresi guariti e deceduti) sono 244.624. Nelle ultime 24 ore sono 213 i guariti, per un totale di 197.162, mentre sono 13 i deceduti, per un totale di 35.058. Il numero degli attualmente positivi cala di 36 unità, per un totale di 12.404.

Le Regioni che hanno ancora contagi abbastanza alti sono la Lombardia con 56 nuovi positivi, il Veneto e l’Emilia Romagna con 42 positivi. Seguono la Liguria con 12 e il Lazio con 14. Sono ben 9 le Regioni a contagio 0 nella giornata di oggi. In terapia intensiva ricoverate 47 persone, mentre i ricoverati con sintomi sono 745.