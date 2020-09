PUBBLICITA' ELETTORALE

È arrivata alla sua quarta edizione 50 Top Pizza, la guida online dedicata alle migliori pizzerie in giro per il mondo. Quest’anno abbiamo già visto la riconferma di 50 Kalò London quale migliore pizzeria d’Europa, Italia esclusa, oggi invece conosciamo la classifica delle 20 migliori pizzerie da taglio e da asporto 2020. Si tratta quindi di locali pensati per un consumo veloce, specializzati nei servizi di take away e delivery, ma che tuttavia riescono ad assicurare una qualità altissima.

La classifica vede la presenza di 5 pizzerie campane; di seguito la classifica completa:

Pizzarium – Roma, Lazio

Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria

Sancho – Fiumicino (RM), Lazio

‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia Romagna

Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania

Alimento – Brescia, Lombardia

Lievito pizza, pane… – Roma, Lazio

Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio

Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte

Pane e Tempesta – Roma, Lazio

Pizzeria Campana dal 1990 – Corigliano Calabro (CS), Calabria

Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo

20 Pizza & Delicious in Teglia – Cava de’ Tirreni, Campania

Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli – Napoli, Campania

Scrocchia – Bergamo, Lombardia

1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania

Pistamentuccia – Bologna, Emilia Romagna

Pizzeria Mary Rose – Napoli, Campania

Pizzeria Pizzica – Cosenza, Calabria

Il sole di Napoli – Padova, Veneto

COME AVVIENE LA SELEZIONE

Il metodo utilizzato consiste in una selezione da parte di ispettori in tutta la Penisola. I locali così individuati vengono visitati in totale anonimato, per procedere alle verifiche e assegnare il giudizio. I parametri presi in considerazione sono in primis la qualità degli ingredienti, poi la puntualità nel servizio, la compatibilità ambientale, la pulizia e il rispetto delle norme di sicurezza.

Martedì 29 settembre saranno infine presentate le migliori pizzerie d’Italia e del mondo 2020, sicuramente le più attese, in particolare la prima. Nelle scorse edizioni a trionfare è stata soprattutto Napoli, ovviamente, in quanto patria della pizza: da non dimenticare l’importante riconoscimento da parte dell’Unesco, che riconosce come bene immateriale dell’umanità l’arte dei pizzaiuoli napoletani.