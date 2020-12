Maltempo – voragine tra Casandrino e Grumo Nevano. In queste ore la Campania tutta è stata sferzata dal maltempo che ha causato numerosi danni. Le immagini di ieri del lungomare di Napoli hanno fatto il giro del web e dei tg. Un litorale completamente devastato dalla furia del mare e del vento che ha provocato perdite economiche ingenti ai commercianti del luogo – già messi ko dalla pandemia.

Napoli però non è stata l’unica città colpita dal cattivo tempo, anche la sua provincia ha registrato dei danni. Tra Casandrino e Grumo Nevano infatti si è aperta un’enorme voragine lungo il manto stradale che ha messo in pericolo numerosi cittadini per fortuna però senza causare conseguenze gravi.

La protezione civile si è subito messa all’opera per mettere in sicurezza la zona e recintare l’enorme buca creatasi sul manto stradale. Purtroppo non è la prima volta che le vie cittadine vengono danneggiata con i forti temporali, molto spesso c’è poca manutenzione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Voragine tra Grumo Nevano e Casandrino.

I volontari effettuano la messa in sicurezza per il bene della collettiva’ Pubblicato da Protezione Civile Grumo Nevano – NA su Martedì 29 dicembre 2020 Nella giornata precedente al crollo, lo stesso sindaco di Casandrino, Rosa Marrazzo, aveva annunciato con molta gioia di aver ottenuto dei finanziamenti per il rifacimento del manto stradale di alcune vie della città.

Ad inizio dicembre lo stesso destino era toccato ad una strada di Giugliano che improvvisamente è crollata su sé stessa lasciando un vuoto enorme dietro di se.