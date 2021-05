Covid Italia: il bollettino del 25 maggio

Covid Italia, il bollettino di oggi 25 maggio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 3.224 i nuovi positivi a fronte di 252.646 tamponi effettuati. La percentuale di positività è dell’1,27%, in calo rispetto a ieri quando si attestava al 2,31%.

In testa la Lombardia con 505 nuovi contagi. Segue la Campania con 410 nuove positività. Tutte le altre regione, dunque, non superano i 500 casi giornalieri.

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 125.501, +166 nelle ultime 24 ore. Sono 8.557 i ricoverati con sintomi (-393 nelle ultime 24 ore). I pazienti in terapia intensiva sono 1.323, con un decremento di 59 unità rispetto a ieri e 46 ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 258.265 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.804.246, +11.348 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione e raggiunge i 268.145 casi (-8.294). Ad oggi, 25 maggio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.197.892 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, si assiste ad un netto calo del tasso di positività che scende sotto il 2%. Dall’ultimo aggiornamento si registrano più decessi giornalieri (ieri erano +110, oggi +166). In aumento anche il numero dei nuovi dimessi e guariti che torna a superare le 10.000 unità (ieri erano +7.032). Continua a calare il numero dei ricoverati, sia nei reparti di terapia intensiva che in area medica.