Meravigliosa Campania, una delle regioni più belle: tra le mete preferite per le vacanze

Questi ultimi mesi sono stati molto difficili per gli italiani, motivo per cui in tanti hanno voglia di partire per le vacanze estive già nel mese di luglio; inoltre la possibilità di viaggiare in sicurezza aumenta grazie alla campagna vaccinale che prosegue a pieno ritmo, e fa ben sperare per un ritorno, al più presto, alla normalità.

Tra le mete più gettonate per trascorrere le vacanze estive nel mese di luglio troviamo la Campania. Quest’ultima è la quarta regione più ricercata per trascorrere le vacanze dopo l’Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto; a seguire c’è la Puglia.

Questo, secondo quanto afferma il Corriere del Mezzogiorno, è quello che si evince, anche dall’incredibile aumento di ricerche e di prenotazioni di parcheggi per le vacanze che ha registrato rispetto al mese di giugno, Parclick l’azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online, con un 300% rispetto a un 180%.

Il settore del turismo è in ripresa, con un aumento delle prenotazioni per il mese di luglio del 30%, rispetto al luglio 2019. C’è da dire però che quest’anno sono stati fatti molti progressi, gran parte della popolazione ora è vaccinata, e può concedersi una vacanza con maggiore serenità (senza però abbassare la guardia e rispettando tutte le norme anti covid vigenti).

Inoltre, le destinazioni nazionali sono molto più gettonate rispetto a quelle internazionali: 8 italiani su 10 preferiscono trascorrere le vacanze in Italia, mentre solo 2 su 10 prediligono l’estero.

Gli italiani, quest’anno durante il mese di luglio viaggeranno di più in auto (73%), per spostarsi lungo distanze relativamente brevi, prediligendo gli hotel per l’alloggio (62%) rispetto alle case di famiglia o agli appartamenti. Le destinazioni balneari (64%) sono la scelta prediletta rispetto alle città (20%) e alla montagna (16%). L’Emilia-Romagna è stata la regione più ricercata su Parclick seguita nella top ten da Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Lazio, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Sicilia e Liguria.