Ancora una volta sono le tv internazionali a interessarsi delle bellezze della nostra terra. In particolare a finire sugli schermi della Gran Bretagna sono le pietanze e i prodotti culinari della Campania, invidiati in tutto il mondo. A fare da sfondo paesaggi incantevoli ricchi di storia e arte.

Come reso noto da Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, il programma inglese prodotto dal noto chef Gordon Ramsay ha deciso di girare in città. Una vetrina per il Comune salernitano che per otto settimane sarà il protagonista dello show. Inviato sul campo, un altro chef ‘campano’, Gino D’Acampo.

Questo il post del primo cittadino:

“Questa mattina il noto chef e personaggio tv, Gino D’Acampo, originario di Torre del Greco ma che vive e lavora nel Regno Unito, è stato ad Agropoli. Insieme ad una troupe televisiva del corrispondente inglese del Canale 5 italiano, hanno fatto una serie di riprese per un programma tv dedicato alla cucina, prodotto dal noto chef Gordon Ramsay, che andrà in onda sulla televisione inglese, il prossimo ottobre e durerà otto settimane. La troupe e lo stesso Gino sono rimasti estasiati dalla bellezza della nostra Città e in particolare del nostro borgo antico. Una bellissima vetrina, ai fini turistici e promozionali, su un palcoscenico di notevole rilievo“.

Gino D’Acampo nasce a Torre del Greco nel 1976 ma ottiene il successo in Inghilterra. A lui un anno fa fu dedicato anche un documentario ‘Who’s D’Acampo‘. Sui social virale un suo video in cui mette la panna acida nel ragù. Ora lavora per Ramsay e lo vedremo in tv con Agropoli a fare da cornice.