Vaccino per i giovani senza prenotazione: il piano prima dell’inizio delle scuole

“Dal 16 agosto in avanti, rispetto a quello che pensavamo, avremo 3 milioni di dosi in più grazie all’azione di Draghi con la Commissione Ue e la presidente“, ha continuato. “Per bloccare la Delta e altre varianti è importante aumentare il tasso di vaccinazioni a livello globale – ha aggiunto – In Italia siamo, come prime dosi, al 69% e circa al 64% di vaccinati. E dobbiamo continuare a correre“.