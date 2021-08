Prosegue il ponte aereo da Kabul e con l’arrivo di un ulteriore aereo a Fiumicino, una ragazza afghana, tramite un biglietto, ha voluto ringraziare gli italiani per l’amore e la vicinanza mostrata all’intero popolo.

Ragazza afghana ringrazia gli italiani: “Non dimenticheremo la vostra gentilezza”

Soltanto pochi giorni fa il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, aveva annunciato il grande traguardo: “Straordinario lavoro delle Forze Armate che stanno conducendo l’operazione Aquila Omnia. In soli 4 giorni sono stati già evacuati 600 afghani”.

Quel numero, tuttavia, è ben presto aumentato: il giorno seguente altri 195 cittadini afghani sono atterrati a Fiumicino, seguiti dai 211 arrivati nella mattinata successiva. Durante la notte, poi, un altro aereo è decollato da Kabul con 103 persone a bordo.

A bordo degli aerei dell’Aeronautica militare ai passeggeri viene dedicata un’accoglienza speciale. Per i piccoli ospiti, in particolare, la permanenza a bordo viene allietata da piccoli regali, come giochi, orsetti di peluche o album da colorare.

Proprio durante uno degli ultimi voli una ragazza afghana che, facendosi portavoce della riconoscenza di tutti i presenti, ha voluto ringraziare i membri del personale militare con un biglietto in cui si legge: “Grazie! Noi non dimenticheremo mai la vostra gentilezza”.

Intanto prosegue l’impegno dell’Italia nell’offrire il proprio supporto agli afghani scappati da Kabul a seguito dell’insediamento dei talebani. Anche la Regione Campania è intervenuta sulla vicenda comunicando di essere disposta ad accogliere i collaboratori e i cooperanti della missione italiana in Afghanistan.