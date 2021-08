Sull’isola di Capri è approdata anche la coppia più social di Italia, composta da Fedez e Chiara Ferragni che stanno condividendo con i loro followers alcuni scatti della loro vacanza campana. Nel suo ultimo post il cantante ha voluto riservare una dedica in napoletano alla sua Chiara, pubblicando uno scatto che li ritrae insieme nel magico scenario caprese.

Capri, Fedez e la dolce dedica a Chiara Ferragni: “So’ pazzo ‘e te”

I due stanno trascorrendo le loro vacanze tra le perle della Costiera Amalfitana e le isole del Golfo di Napoli. A rendere noto l’itinerario di viaggio è stata la stessa Chiara: “Passeremo il resto dei giorni tra Ischia, Capri, Positano e Amalfi. Non vedo l’ora perché amo questi posti”.

Dopo un breve soggiorno ad Ischia, la Ferragni insieme al marito, alle sorelle e i rispettivi compagni, è sbarcata a Capri, rendendo ancora una volta partecipi i suoi seguaci. La nota influencer, oltre ad immortalare la bellezza dei paesaggi mozzafiato, ha condiviso sul suo profilo alcuni piatti tipici del luogo e l’esibizione di un’artista che le ha dedicato ‘malafemmena’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Anche Fedez non ha perso l’occasione per immortalare alcuni piacevoli momenti del suo soggiorno in Campania. Tra gli ultimi scatti spicca quello che lo ritrae in compagnia di sua moglie a Capri, a bordo del loro yacht di lusso. A lei il cantante dichiara: “So’ pazzo ‘e te'”.

Oltre Fedez e Chiara Ferragni, diversi sono i personaggi noti che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Campania. Tra questi non sono mancate celebrità di stampo internazionale come Sting, giunto a Positano, e Jennifer Lopez sbarcata a Capri in compagnia di Ben Affleck.