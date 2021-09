Dalle minacce di morte alle accuse per stare troppo tempo in televisione. Matteo Bassetti ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Facebook nel quale spiega il suo curriculum e l’importanza di parlare di covid solo se esperti. Il Professore Ordinario UNIGE, Direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino GE-IT e Presidente SITA, sottolinea come passi le sue giornate in reparto, tra i malati. Poi c’è anche la tv.

BASSETTI SI SFOGA: “IO PIU’ IN TV CHE IN CORSIA?”

Queste le sue parole:

“Alcuni, evidentemente in assenza di altri argomenti, dicono che io starei più in televisione che in corsia. Ebbene, anche oggi, come ogni giorno sono qui con il mio team a lavorare in quella “corsia”, che è la mia vita e che rende possibile e interessante quello che poi racconto sui mezzi di comunicazione. Passo qui più ore dell’orologio (basterebbe guardare il mio cartellino che timbro diligentemente ogni mattina e ogni sera!!). Gli invidiosi e i detrattori senza idee (di cui purtroppo l’Italia ribolle) se ne facciano una ragione: riesco a fare entrambe le cose, che peraltro rientrano entrambe nei miei compiti istituzionali di Professore universitario”.

Poi dà consigli a chi vuole prendere il suo posto:

“Se a qualcuno piace quello che faccio e vuole prendere il mio posto e’ molto semplice. Ecco la ricetta per fare il Prof. Bassetti: studino medicina per 6 anni (se sono bravi altrimenti 7, si specializzino in malattie infettive per 4 anni, facciano un dottorato di ricerca per 4 anni, vadano a fare una post-doc a Yale per quasi due anni, diventino dirigente medico per 10 anni, poi facciano il primario per 10 anni e infine partecipino e vincano un concorso pubblico da Professore Ordinario. E nel frattempo (mentre si fa il medico tutti i giorni in corsia) pubblichino 700 articoli su riviste indicizzate con oltre 22000 citazioni e un indice H di 75 (a 50 anni). Semplice no? Per poter trattare argomenti scientifici e dare ai pazienti le cure migliori bisogna aver studiato e poi continuare a studiare e poi studiare ancora senza fermarsi mai“.

Non manca una frecciatina a politici e giornalisti:

“Oggi alcuni politici e vari giornalisti parlano di varianti e di vaccini, come si può parlare di calcio o di ciclismo al bar o in trattoria. La scienza e la medicina sono cose serie. Le malattie infettive non si imparano al bar, sui giornali o sui social. C’è bisogno di studiarle nelle sedi opportune: nelle università e negli ospedali. Non fermandosi mai di leggere, ascoltare e apprendere“.