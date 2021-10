Come annunciato dopo i disservizi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, Dazn sta iniziando a inviare le prime email a chi non è riuscito a vedere i primi tempi delle gare di campionato. Lo scorso 23 settembre dalle 18.30 alle 19 la piattaforma era andata in tilt non consentendo la visione delle partite.

DAZN, ARRIVATE LE PRIME EMAIL CON IL MESE GRATUITO

Dazn si è scusata e ha annunciato che darà un mese gratuito a tutti coloro che sono stati ‘impattati’ dal disservizio. Oggi le prime email (che possono arrivare anche in spam e in promozioni) sono arrivate agli abbonati. Questo il testo del messaggio:

“Ciao ***,

sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio.

Per questo motivo ti offriamo un mese di visione di DAZN senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Puoi già verificare nella tua area dedicata Il mio account che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese. Al termine della mensilità offerta il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta.

Ci scusiamo nuovamente per l’accaduto. Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di supporto puoi rivolgerti al servizio clienti cliccando qui.

Buona visione, Il Team DAZN“.

Il pagamento cliccando nella propria area personale risulta ora essere stato posticipato al 26 novembre.