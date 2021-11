Virus sinciziale, al Santobono 300 accessi al giorno: Regione verso un piano di crisi

Per frenare la diffusione del virus sinciziale, che sta colpendo sempre più bambini a Napoli e provincia, la Regione Campania si muove verso l’introduzione di un piano di crisi straordinario per la pediatria.

Virus sinciziale, diversi ricoveri a Napoli: verso un piano di crisi

Stando a quanto rende noto ‘Il Mattino’, soltanto al Santobono sono circa 300 gli accessi giornalieri con un gran numero di bambini affetti da problemi respiratori. Soltanto pochi giorni fa, all’ospedale San Leonardo di Castellammare, è deceduto il piccolo Giuseppe, di soli 5 mesi, per complicanze sopraggiunte a seguito dell’infezione.

Anche l’area di Osservazione del polo pediatrico del Vomero risulta quasi satura con 28 pazienti ricoverati. Di qui le parole di Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso del Santobono, che ha spiegato: “Alcuni piccoli pazienti sono anche in rianimazione, intubati e in terapia intensiva. L’unità di Patologia neonatale ha 3 pazienti in più in apposite lettighe. Abbiamo chiamato lo Sten regionale per trasferire un neonato ricevendo risposta negativa per posti letto in altre strutture. La centrale operativa regionale per i posti pediatrici ha dato la disponibilità di un solo posto ad Aversa”.

Era stato proprio il dottor Tipo a far chiarezza sulla malattia dichiarando: “Il Virus sinciziale c’è sempre stato. Riguarda bimbi al di sotto dei 18 mesi di vita e colpisce le vie respiratorie. Per gli adulti e i bambini più grandi si manifesta con un semplice raffreddore, per i più piccoli invece può creare problemi respiratori”.

Si tratta, dunque, di un agente virale che infetta l’apparato respiratorio dei bambini, soprattutto nei primi anni di vita, conosciuto anche per il caso della piccola Vittoria, figlia di Fedez e Chiara Ferragni. A fronte dell’aumento dei casi rilevati la Regione e l’Unità di Crisi hanno provveduto a convocare con urgenza i vertici di Asl e ospedali per delineare un piano d’azione efficace.