Scampia in festa, Zeudi torna a casa: “E’ il posto dove sono nata, ce l’ho nel cuore”

Una Scampia in festa ha accolto calorosamente il rientro di Zeudi Di Palma, eletta Miss Italia durante la finale del concorso tenutasi a Venezia.

Scampia fa festa per il rientro di Zeudi Di Palma

Giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, Zeudi studia Sociologia all’università. E’ una modella, con la passione per il calcio. Nella finale del celebre concorso di bellezza ha trionfato su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania).

L’intero quartiere ha atteso il ritorno della più bella d’Italia omaggiandola con dei fiori e uno striscione con la sua foto, una corona ed una frase che raccoglie l’orgoglio di tutta la città: “Hai vinto”. La 20enne ha salutato i presenti affiancata da sua mamma alla quale ha dedicato la sua vittoria.

Nei prossimi giorni Zeudi incontrerà anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che commentando la sua vittoria ha dichiarato: “E’ l’orgoglio di Scampia e di tutta Napoli”. La nuova Miss si è detta fiera di essere napoletana e parlando del suo quartiere, rilasciando un’intervista a Fanpage, ha sottolineato: “E’ il posto dove sono nata e ce l’ho nel cuore”

Poco dopo la vittoria Zeudi aveva raccontato: “I ragazzi a Scampia fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli – dice – ma questo vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra”.