Ucraina, cittadini in fuga dalla guerra: per loro bus gratuiti in Italia

Biglietti gratuiti in Italia per i trasferimenti in bus dei cittadini dall’Ucraina. E’ l’iniziativa di MarinoBus, società italiana del trasporto passeggeri su gomma.

Ucraina, bus gratuiti per i profughi

A chi ha passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea nelle tratte a lunga percorrenza verso Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città del Centro-Nord Italia servite (Milano, Trieste, Trento, Udine). “Il servizio – dice l’azienda – permetterà così di rendere più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o il raggiungimento di luoghi di ospitalità sicuri”

“Di fronte a una situazione così drammatica e preoccupante – dice Gerardo Marino ad Ansa.it, amministratore unico di MarinoBus – , non si può restare semplici spettatori ma si ha il dovere etico di sostenere, con un aiuto concreto e nei limiti delle proprie possibilità, bambini, donne e uomini che, inevitabilmente smarriti, disorientati e fragili, arrivano dall’Ucraina in un Paese straniero“.

Il servizio è già attivo, prenotando al numero telefonico 080.3112335. L’azienda inoltre ha comunicato l’iniziativa anche ad alcune delle rappresentanze diplomatiche di Kiev nel nostro Paese perché possano informare dell’opportunità i propri cittadini che vengono in Italia ed aiutarli nella prenotazione.